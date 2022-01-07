/670982/محمود-كهربا-يكفيني-شهادة-محمود-الخطيب-وأحترم-موسيماني-وبشكر-جماهير-النادي-الأهلي

أكد محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي السابق أنه يقدر ويحترم جميع جماهير المارد الأحمر بسبب المساندة الكبيرة التي كانت خلال الفترة الماضية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أم بي سي مصر" "جماهير النادي الأهلي كانت ومازالت الداعم الأول لي خلال مسيرتي الكروية، ونفسي أروح لكل مشجع وأبوس على دماغة بسبب كيمة الحب اللي بيحبوها لكهربا".

وتابع "عمري ما ندمت أني رحلت عن نادي الزمالك، والحاجة الوحيد اللي تخليني أندم عليها هو رحيلي عن النادي الأهلي فقط لأنه بيتي".

وزاد "وعن سؤاله عن فتات أحلامه، أجاب كهربا قائلا "أنا شخصية مزاجنجية وماليش مواصفات معينة لفتات أحلامي".

واختتم "مقدرش أتلكم عن بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي ويكفي إشادة الكابتن محمود الخطيب بيا وتواجدي في التمرين بشكل مستمر وأعمل باجتهاد دائما".

كل ما تريد معرفته عن هاتاي سبور التركي قبل رحيل محمود كهربا عن الأهلي

أيام قليلة تفصل انتقال محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي إلى فريق هاتاي سبور التركي.

ويعتبر فريق هاتاي سبور التركي من أهم فرق الدوري هذا الموسم، ويتواجد في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري.

لعب فريق هاتاي سبور 19 مباراة في بطولة الدوري حتى الأن، وفاز الفريق في 10 مباريات وتعادل في 3 لقاءات والخسارة في 6 مبايرات.

سجل مهاجمو الفريق 27 هدف ودخل مرمى حارس المرمى 23 هدف بفارق أهداف 8 في المجموع الكلي.

محمود كهربا

ويتواجد الفريق حاليا في المركز الخامس ولديه من النقاط 32 نقطة ويبتعد بفارق 7 نقاط عن قونيا سبور صاحب المركز الثاني والذي لديه 39 نقطة.

ويلعب هاتاي سبور في المبراة القادمة بالدوري التركي أمام قاسم باسا المتواجد في مؤخرة جدول الترتيب.

وكانت آخر مباريات مباريات الفريق في الدوري التركي أمام جيرسونسيور في الجولة الـ 19 في الدوري التركي وفاز الفريق بهدف نظيف.

محمود كهربا «تركيا والبرتغال رايح جاي» بين الهروب من الزمالك ومقصلة شبح موسيماني

يعاني محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي من أزمة عدم اللعب مع المارد الأحمر خلال الفترة الأخيرة، بفرمان من بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.

ويقترب محمود عبد المنعم كهربا من الرحيل عن المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد عدم قناعة بيتسو موسيماني بمستوى اللاعب خلال الفترة الأخيرة..

وتواجد أكثر من عرض لإدارة النادي الأهلي سواء مصرية أو خارجية من أجل الحصول على خدمات اللاعب في الانتقالات الشتوية الحالية، ويأتي على راسها حاليا فريق هاتاي التركي والذي يتواجد في المركز الـ 5 الأولى في جدول الترتيب.