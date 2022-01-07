/670983/محمود-كهربا-سأرحل-عن-الأهلي-على-عكس-رغبتي-ولا-أعلم-سبب-عدم-مشاركتي-مع-موسيماني

أكد محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي أنه لم يكن يرغب في الرحيل عن النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة ولكن القرار جاء من المدير الفني بيتسو موسيماني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أم بي سي مصر" "لا أعلم سبب عدم تواجدي في مباريات الفريق مؤخراً وأشارك في التدريبات بشكل جيد والجميع معترف بهذا الأمر ولكن القرار يعود للمدير الفني موسيماني في نهاية الأمر".

وواصل "توجد مفاوضات مع فريق هاتي التركي من أجل اللعب معه لمدة 6 أشهر وكانت هذه الخطوة على عكس رغبتي ولكن المدير الفني للنادي الأهلي أحترم قرارة وأتمنى التوفيق في خطوتي القادمة ثم العودة للفريق من جديد".

واختتم "مدرب النادي الأهلي موسيماني أحترم قراراته والإحصائيات تقول أنني في آخر لقاء مع الأهلي تواجدت فيه بشكل أساسي تمكنت من تسجيل هدف وصناعة هدفين، فعلى مستوى الأرقام فقد قدمت ما يكفي لتواجدي مع الفريق".

محمود كهربا: يكفيني شهادة محمود الخطيب وأحترم موسيماني.. وبشكر جماهير النادي الأهلي

أكد محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي السابق أنه يقدر ويحترم جميع جماهير المارد الأحمر بسبب المساندة الكبيرة التي كانت خلال الفترة الماضية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أم بي سي مصر" "جماهير النادي الأهلي كانت ومازالت الداعم الأول لي خلال مسيرتي الكروية، ونفسي أروح لكل مشجع وأبوس على دماغة بسبب كيمة الحب اللي بيحبوها لكهربا".

وتابع "عمري ما ندمت أني رحلت عن نادي الزمالك، والحاجة الوحيد اللي تخليني أندم عليها هو رحيلي عن النادي الأهلي فقط لأنه بيتي".

محمود كهربا

وزاد "وعن سؤاله عن فتات أحلامه، أجاب كهربا قائلا "أنا شخصية مزاجنجية وماليش مواصفات معينة لفتات أحلامي".

واختتم "مقدرش أتلكم عن بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي ويكفي إشادة الكابتن محمود الخطيب بيا وتواجدي في التمرين بشكل مستمر وأعمل باجتهاد دائما".

كل ما تريد معرفته عن هاتاي سبور التركي قبل رحيل محمود كهربا عن الأهلي

أيام قليلة تفصل انتقال محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي إلى فريق هاتاي سبور التركي.

ويعتبر فريق هاتاي سبور التركي من أهم فرق الدوري هذا الموسم، ويتواجد في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري.

لعب فريق هاتاي سبور 19 مباراة في بطولة الدوري حتى الأن، وفاز الفريق في 10 مباريات وتعادل في 3 لقاءات والخسارة في 6 مبايرات.

سجل مهاجمو الفريق 27 هدف ودخل مرمى حارس المرمى 23 هدف بفارق أهداف 8 في المجموع الكلي.