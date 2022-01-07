محافظ الوادى الجديد يشدد على ضرورة تلقى المواطنين لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقائه بالمواطنين، اليوم الجمعة، وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية؛ للوقاية من فيروس كورونا، واستمع المحافظ إلى مطالب المواطنين، ووجه الوحدة المحلية لمركز الخارجة بدراسة تقنين وضع البنايات الإضافية للوحدات السكنية بحى البستان بما لا يضر بحرم الطريق.

وأشار إلى جهود المحافظة لتوفير فرص عمل للشباب من خلال مشروع قرى بشائر الخير شمال الخارجة بالتعاون مع البنك الأهلى وبنك مصر ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتكلفة 120 مليون جنيه، والتى يتم تجهيز وحداتها وتأثيثها وطرحها بالتقسيط تيسيرا على المواطنين.