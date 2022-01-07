جمارك السلوم تحبط تهريب كمية من الأدوية البشرية والبيطرية والأرز

جدة - نرمين السيد - تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسى من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية والبيطرية والأرز وقطع غيار السيارات بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.





فبناء على الإخبارية المقدمة من محمد منصور مأمور حركة الصادر ومحمد حنفى بالأمن الجمركى مفادها اعتزام المدعو س. ش. أ مصرى الجنسية سائق السيارة رقم ج ط ن 2364 تهريب أصناف مخالفة ضمن مشمول البيان الجمركى رقم 11830 لسنة 2021 صادر نهائى السلوم بإسم شركة ا. للتصدير ومشمولها مستنديا عبارة عن عدد يدوية جراكن وملابس وأثاث منزلى. وبالعرض على محمد إبراهيم الوكيل مدير إدارة الصادر قام بتشكيل لجنة من محمد منصور مأمور الحركة وأحمد مختار رئيس قسم الحركة وجمال حامد مدير الحركة وسعيد عبدالنبى مدير التعريفه لكشف ومعاينة السيارة بساحة الصادر فى حضور مندوب الشركة وقائد السيارة فتبين وجود 6 كراتين بداخلها 3267 علبة أدوية بشرية محلية وأجنبية الصنع و120 عبوة أدوية بيطرية أجنبية الصنع و400 كيلو أرز مصرى و1707 طرد قطع غيار سيارات مختلفة الأنواع والمناشئ مخبأة أسفل المشمول بالسيارة. وبلغ إجمالى التعويضات الجمركية المستحقة 721 ألف و848 جنيه. قرر خالد الشبريسى مدير عام جمرك السلوم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 1 لسنة 2022 وحجز المضبوطات وإيداعها بمخازن جمرك السلوم والإحالة للنيابة العامة لإعمال شئونها وتحرر المحضر بمعرفة أحمد نور الله وعيد زهران بالشئون القانونية. يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتورة حنان شوقى رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

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