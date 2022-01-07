وزيرة الهجرة تهنئ مصريا لرصده حركة الجزيئات فى زمن الأتوثانية

جدة - نرمين السيد - هنأت نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال اتصال هاتفي، العالم المصرى الدكتور محمد ثروت حسن، الأستاذ بقسم الفيزياء والليزر بجامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، لنبوغه العلمى الذى وضعه ضمن قائمة أبرز العلماء المصريين بالخارج.





وثمنت نبيلة مكرم - بحسب بيان لوزارة الهجرة اليوم الجمعة - الجهود البحثية التى يبذلها "ابن الفيوم" العالم الكبير الدكتور محمد ثروت، مشيدة بجهود علماء وخبراء مصر بالخارج فى مختلف المجالات، مؤكدة أنهم رصيد من القوى الناعمة المصرية التى تؤكد حضارتنا العظيمة وتاريخنا العريق.

وأضافت الوزيرة أن سعى الدكتور محمد ثروت لرصد حركة الجزيئات خلال "الأتوثانية" يؤكد أن علماءنا قادرون على التفوق فى كل المجالات البحثية، لخدمة البشرية، وحفر أسمائهم بحروف من نور فى سجلات التاريخ.

من ناحيته، أوضح العالم المصرى محمد ثروت، أنه بات على مقربة من الانتهاء من مشروع بحثى يسعى إلى تطوير كاميرا الميكروسكوب لتصبح أسرع 1000 مرة من ذى قبل، لترصد حركة الجزيئات داخل المواد المختلفة فى زمن الأُتوثانية، وهو مقياس زمنى أسرع ألف مرة من الفمتو ثانية.

وأضاف ثروت أنه تمكن من تطوير جهاز ليزر ينتج نبضات ضوئية تتحكم فى المواد العازلة، مثل الزجاج ويجعلها موصلة للكهرباء، لافتًا إلى أنه تخرج فى فرع جامعة القاهرة بالفيوم وله عشرات الأبحاث فى الفيزياء والكيمياء.

وأكد ثروت أن ما توصل إليه سيزيد من سرعة الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الهواتف المحمولة 100 مليون مرة، ما سيحدث طفرة فى نقل المعلومات والاتصال بين أماكن بعيدة، وقد نتمكن من الاتصال السريع بين الأرض والمراكب الفضائية على بعد مئات الآلاف من الأميال بسرعة كبيرة، ما يسهم فى نقلة غير مسبوقة للمستقبل.

وقد نال الدكتور محمد حسن ثروت درجة الدكتوراة من معهد ماكس بلانك بألمانيا، وتوجت أبحاثه بحصوله على جائزة مؤسسة كيك الأمريكية فى العلوم والتكنولوجيا - منفردًا - لدعم أبحاثه بقيمة مالية قدرها 1.1 مليون دولار أمريكى، وهى جائزة تُمنح للباحثين الرواد فى مجالهم داخل الولايات المتحدة الأمريكية؛ لما لهم من أبحاث متفردة قد تُحدث نقلةً نوعيةً عظيمةً فى البحث العلمى، ونادرًا ما تمنح للباحثين المنفردين، بحسب ما نشرته "Scientific American".

وتعد "الأتو-ثانية" (Attosecond)، مليار من المليار من الثانية (18-^10 من الثانية)، والفرق الزمنى بين الأتوثانية والثانية الواحدة هو الفرق الزمنى نفسه بين الثانية الواحدة وملايين السنين لعمر الكرة الأرضية.