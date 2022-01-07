/670996/مستشفى-دمنهور-التعليمي-تنظم-يوم-لإنهاء-عمليات-منظار-الكلى-و-منظار-مرن-وليزر-بالتعاون-مع-جامعة-المنوفية

إجراء ٥ عمليات منظار كلى و ٣ حالات منظار مرن وليزر و ١٣ عملية قسطرة قلب تشخيصية و علاجيه وتركيب دعامات نظم قسم المسالك البوليه بمستشفى دمنهور التعليمي يوم فى حب مصر لانهاء عمليات منظار الكلى ومنظار مرن وليزر بالتعاون مع جامعة المنوفيه بحضور الدكتور محمد الشاذلى، حيث تم بقيادة الدكتور حماده نصار اجراء ٥ عمليات منظار كلى و٣ حالات منظار مرن وليزر بمشاركة كل من استشارى المسالك السادة الدكتور محمد حبيب ، الدكتور خالد الحلاج ،الدكتور حافظ مناع، الدكتور علاء موسى، الدكتور فايز العسكرى، وكذا أخصائي المسالك السادة الدكتور سامح نصار، الدكتور محمد ابوزيد، الدكتور محمود شعبان ، الدكتور جلال هندى، و الدكتور الشافعى ابراهيم طبيب زماله من دولة السودان الشقيق، الدكتور محمد رسلان استشارى التخدير، و طاقم تمريض متمرس

كما تم اجراء عدد ١٣ حاله قسطرة قلب تشخيصيه وعلاجيه وتركيب دعامات على مدار يومين الخميس والجمعه هذا وقد أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بأهداف المبادرة الرئاسية للقضاء على عمليات قوائم الإنتظار بين المرضى وإتاحة الخدمات الطبية بأعلى جودة وكفاءة بكافة المستشفيات بنطاق المحافظة ووجه بإستمرار مثل هذه الفاعليات في حب مصر لتخفيف المعاناة عن كاهل المرضى دون تحميلهم أي أعباء مالية . جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالإرتقاء والنهوض بمنظومة الرعاية الصحية والعمل على توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالقرى والمراكز والنجوع والقضاء على قوائم الإنتظار تخفيفاً عن كاهل المرضى . وتحت رعاية اللواء هشام آمنة محافظ البحيره و بالتنسيق مع رئيس الهيئه العامه للمستشفيات والمعاهد التعليميه الدكتور محمد السوده والدكتور اسامه البلكى مدير عام مستشفى دمنهور التعليمى

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