محمود كهربا: نار الأهلي ولا جنة أي نادي تاني.. وأشكر سيد عبد الحفيظ

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أكد محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، أنه تحدث مع بيتسو موسيماني مدرب الفريق بعد الأزمة الأخيرة التي أثيرت في إحدى المؤتمرات الصحفية بتسريب أخبار الفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أم بي سي مصر" "تم فتح تحقيق داخل النادي الأهلي بسبب هذا الأمر وتم إثبات موقفي بعد تسريب أي أخبار تخص الفريق وتأكد المدرب من ذلك والمسئولين".

وزاد "لا أعلم هل سبب عدم مشاركتي مع الأهلي بسبب هذا الأمر أم لا ولكنني أشارك بكل قوة في التدريبات ورئيس النادي محمود الخطيب قال هذا الأمر ويكفيني فخراً حديث رئيس النادي عن إلتزامي".

وواصل "الكل داخل النادي الأهلي يدعمني ويأتي على رأسهم سامي قمصان المدرب العام وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وأشكر الجميع على الدعم والمساندة خلال الفترة الماضية".

واختتم "وليد سليمان لاعب الأهلي تحدث معي وقال لي نار الأهلي ولا جنة أي نادي تاني في مصر، ولن ألعب في مصر غير للنادي الأهلي".

محمود كهربا: سأرحل عن الأهلي على عكس رغبتي.. ولا أعلم سبب عدم مشاركتي مع موسيماني

أكد محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي أنه لم يكن يرغب في الرحيل عن النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة ولكن القرار جاء من المدير الفني بيتسو موسيماني.

محمود كهربا

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أم بي سي مصر" "لا أعلم سبب عدم تواجدي في مباريات الفريق مؤخراً وأشارك في التدريبات بشكل جيد والجميع معترف بهذا الأمر ولكن القرار يعود للمدير الفني موسيماني في نهاية الأمر".

وواصل "توجد مفاوضات مع فريق هاتي التركي من أجل اللعب معه لمدة 6 أشهر وكانت هذه الخطوة على عكس رغبتي ولكن المدير الفني للنادي الأهلي أحترم قرارة وأتمنى التوفيق في خطوتي القادمة ثم العودة للفريق من جديد".

واختتم "مدرب النادي الأهلي موسيماني أحترم قراراته والإحصائيات تقول أنني في آخر لقاء مع الأهلي تواجدت فيه بشكل أساسي تمكنت من تسجيل هدف وصناعة هدفين، فعلى مستوى الأرقام فقد قدمت ما يكفي لتواجدي مع الفريق".