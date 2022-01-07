/670988/بالأسماء--تسمم-أسرة-كاملة-9-أفراد-في-سوهاج

أدى تناول أسرة مكونة من 9 أفراد لوجبة طعام منزلي غير صالحة الى تسممهم جميعا، ونقلهم الى مستشفى المنشاة المركزي ومنة الى مستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج والوضع تحت الملاحظة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد إخطار منالعميد مصطفى سعيد، مأمور مركز المنشأة، يفيد بتسمم اسرة ودخولها مستشفى المنشاة المركزي.

تسمم اسرة في سوهاج

أنتقل على الفور الرائد أحمد رمضان، رئيس مباحث شرطة مركز المنشاة، وتبين إصابة أسرة من 9 أفراد نتيجة تناول وجبة غذائية واصابتهم بإعياء وقيء واغماء، وجميعهم بدائرة المركز، وتم نقلهم للمستشفى المركزي بالمنشاة ومنها الى مستشفى سوهاج العام.

يذكر أن أفراد الاسرة هم "إسلام .ي.أ" 14عام ، طالب، و"يونس.أ.ي" 35 عام، و"نور .ع.م" 30 عام، و"حبيبة.ي.أ" 14 عام، طالبة و"محمد .ي.أ" 8 أعوام، طالب، و"صابرين.ي.أ" 9 أعوام، طالبة، و"ابتسام.ي.أ" 8 أعوام، طالبة، و"أحمد.ي.أ"11 عامًا، طالب، و"محمود.ي.أ" 4 أعوام، يقيمون ناحية مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق في الواقعه.

سبق وتداول بعض المواطنين أخبار تفيد بسقوط جزء من سور الدير الابيض بسوهاج، مما دعا الاثار المصرية توضيح الامر، وأكد الدكتور أبو بكر عبد الله - نائب رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، أن السور الخارجي للدير الأبيض في محافظة سوهاج، قائم في حالة مستقرة، وأن ما سقط صباح اليوم، الخميس، هو جزء من كساء الجدار الشمالي للسور الخارجي للدير، والذي يتقدم الفناء المؤدي للكنيسة الأثرية ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

الدير الابيض بسوهاج

على أثر ذلك انتقل علي عبد الرؤوف، مدير عام آثار مصر العليا، إلى الدير الابيض بسوهاج، على رأس لجنة أثرية هندسية للمعاينة الشاملة للمكان والتدخل بشكل فوري لدرء المخاطر واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بشكل عاجل لحماية والحفاظ علي أبنية الدير الأثرية والمنطقة المحيطة، و إعداد تقرير فني مفصل للوقوف على أسباب سقوط هذا الجزء من كساء السور، علما بأن مركز البحوث الأمريكي يقوم بتنفيذ مشروع ترميم وصيانة للجدار الشمالي للسور بالتعاون مع جامعة يل الأمريكية.

يذكر أن الدير الأبيض بسوهاج يعود بناؤه إلى النصف الأول من القرن الخامس الميلادى، وقد أسسه الأنبا شنودة، رئيس المتوحدين، الذى عاش فى الفترة من 348 إلى 466م.

وشيدت كنيسة الدير بالحجر الجيرى الأبيض لذلك أطلق عليها الدير الأبيض بسوهاج، وهي مستطيلة الشكل وترتفع جدرانها إلى ما يقرب من 13 مترا، وبنيت بطريقة الجدران الحاملة التى تقل مساحة البناء بها كلما ارتفع إلى أعلى، وتنتهى الجدران بكورنيش يشبه العمارة المصرية القديمة.