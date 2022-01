/670990/وفاة-الممثل-الامريكي-سيدنى-بواتييه-أول-من-حصل-على-جائزة-لأاوسكار

من هو سيدنى بواتييه

بواتييه ترشح لجائزة الأوسكار كافضل ممثل رئيسي عام 1959، عن دوره في فيلم “The Defiant Ones”، وفاز بجائزة الأوسكار كافضل ممثل عام 1964، عن دوره في فيلم “Lilies of the Field”.

في عام 1967، شارك بواتييه في بطولة ثلاث أفلام خلال عام واحد، هي: “In the Heat of the Night”، و"To Sir, With Love"، و"Who’s Coming to Dinner"، ليتربع على عرش شباك التذاكر في هذا العام.

ووازن الممثل الراحل بين النجاح والإحساس بالواجب لاختيار الأعمال الفنية التي عالجت التعصب والقوالب النمطية، بما في ذلك كلاسيكياته في عام 1967 "احزر من سيأتي للعشاء" و"في حرارة الليل".

وفي عام 2002، نال سيدني بواتييه جائزة أوسكار فخرية عن "أدائه غير العادي" على الشاشة الفضية و"كرامته وأسلوبه وذكائه".

المشاهير تنعى الممثل الامريكي

وقال نائب رئيس الوزراء في جزر البهاما، تشيستر كوبر، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن بواتييه، الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والباهامية، كان "رمزا وبطلا وموجها ومقاتلا وكنزا وطنيا".

وأكد تشيستر كوبر عن الراحل سيدني بواتييه أنه "فعل الكثير ليُظهر للعالم أن أولئك الذين قدموا من البدايات الأكثر تواضعا في إمكانهم تغيير العالم".

وتابع كوبر عبر موقع التدوينات القصيرة “ تويتر” : " بانه سنفتقده بشدة، لكن إرثه لن يُنسى أبدا".