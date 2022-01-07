/670995/أول-الحاضرين-الكينج-محمد-منير-يقدم-واجب-العزاء-في-الفنان-أحمد-الحجار

دوت الخليج يرصد حضور الكينج محمد منير بعزاء الراحل أحمد الحجار.

عزاء أحمد الحجار

و استقبل الفنان المصري علي الحجار ونجله عزاء شقيقه الراحل أحمد الحجار اليوم الجمعة، فى مسجد الحامدية الشاذلية في حضور نخبة من نجوم الفن والإعلام، الذى حرصوا على التواجد بجانب على الحجار في هذه اللحظات.

جنازة أحمد الحجار

هذا وقد شُيعت جنازة الراحل الأربعاء الماضي عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة، وتم دفنه بمقابر الأسرة في منطقة الاباجية.

رحيل الموسيقار أحمد الحجار

وتوفى المطرب والملحن أحمد الحجار مساء الثلاثاء الموافق 4 يناير، عن عمر يناهز 65 عامًا.

حفلات علي الحجار

وكان قد أحيا المطرب على الحجار أكثر من حفل خلال الفترة الأخيرة، ضمن الحفلات التى يحيها النجوم فى مختلف الأماكن، حيث أحيا حفلًا ضخمًا ضمن فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، بحضور عدد كبير من جمهوره ومحبيه، وتغني بباقة من أشهر أغنياته، منها يا مصري ليه، يا طالع الشجرة، ما تمنعوش الصادقين، هنا القاهرة، المال والبنون، من غير ما تتكلمي، مسألة مبدأ، راح توحشيني، لو تعرفي، على قد ما حبينا.

كما أحيا حفلًا غنائيًا بالقاهرة فى سهرة غنائية طويلة احتضنها مسرح الزمالك، قدم خلالها 25 أغنية على مدار ثلاث ساعات متواصلة، وحفل أخر على مسرح دار الأوبرا بالإسكندرية، وأحيا حفلا داخل دار الأوبرا على خشبة مسرح النافورة، والذى رفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله حوالى 24 أغنية، منها: اللي اشتري، والسيرة الهلالية، وتعالي ياهوى، وطب ايه يبعدني عنك، وماتكدبيش، وعنوان بيتنا، والليل وآخره، وكناريا، وانكسر، وتحت نفس الشمس.

السيرة الذاتية لأحمد الحجار

أحمد الحجار نشأ فى عائلة فنية لأب مطرب وملحن ومعلم لقواعد الغناء والموسيقى وهو "إبراهيم الحجار"، وكانت والدته تتمتع بصوت عذب وتجيد غناء أغنيات ليلى مراد وأسمهان، التحق بالمعهد العالى للموسيقى العربية.

تعلم أحمد الحجار العزف على آلتى العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية، وبدأ مجال الاحتراف وهو طالب فى السنة الأولى له بالكلية بلحن "اعذرينى" ﻷخيه على الحجار، ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء، فقد لحن للمطرب محمد فؤاد أغنيات فيلم "أمريكا شيكا بيكا" ولحن العديد من الأعمال المسرحية ومقدمات المسلسلات التلفزيونية ولحن لهشام عباس وعلاء عبد الخالق وأنغام وأنوشكا وغيرهم، وكانت أغنية "عود" هى بداية شهرته كمطرب، وله أربعة ألبومات غنائية.

آخر لقاء تليفزيوني لأحمد الحجار

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو للفنان الراحل أحمد الحجار، في آخر لقاء تليفزيون يدعو فيه أولياء الأمور لتحفيظ أبنائهم القرآن الكريم، مؤكدين أن هذا اللقاء يشير إلى حسن خاتمة الفنان الراحل.