جدة - نرمين السيد - وأشاد المحافظ، خلال الجولة التفقدية، باستخدام الأسلوب الجديد، مؤكدا على ضرورة استخدام أنظمة الرى الحديثة التى تقلل الهدر المائى وتحقق أعلى إنتاجية، لتعظيم الاستفادة من كل قطرة ماء.
وكلف المحافظ قطاعى الزراعة والرى بالمحافظة بإعداد دراسة مقارنة لاستهلاك المياه بين الرى بالنظام المطرى ونظام الرش، بهدف التحول للنظام الأكثر جدوى، كما وجه بتنفيذ التجربة بقرية أبو الهول بالفرافرة على مساحة 10 أفدنة، مناصفة بين المحافظة والأهالى تمهيدا لتعميمها.
ومن المقرر توقيع بروتوكول بين المحافظة والشركة المنفذة لزراعة 50 فدانا بأبو منقار، على أن يكون الإنتاج وقفا دائما لأهالى أبو منقار المستحقين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الوادى الجديد يتفقد أول مشروع زراعى بنظام الرى المطرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.