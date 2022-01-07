محافظ الوادى الجديد يتفقد أول مشروع زراعى بنظام الرى المطرى

جدة - نرمين السيد - وأشاد المحافظ، خلال الجولة التفقدية، باستخدام الأسلوب الجديد، مؤكدا على ضرورة استخدام أنظمة الرى الحديثة التى تقلل الهدر المائى وتحقق أعلى إنتاجية، لتعظيم الاستفادة من كل قطرة ماء.

وكلف المحافظ قطاعى الزراعة والرى بالمحافظة بإعداد دراسة مقارنة لاستهلاك المياه بين الرى بالنظام المطرى ونظام الرش، بهدف التحول للنظام الأكثر جدوى، كما وجه بتنفيذ التجربة بقرية أبو الهول بالفرافرة على مساحة 10 أفدنة، مناصفة بين المحافظة والأهالى تمهيدا لتعميمها.

ومن المقرر توقيع بروتوكول بين المحافظة والشركة المنفذة لزراعة 50 فدانا بأبو منقار، على أن يكون الإنتاج وقفا دائما لأهالى أبو منقار المستحقين.