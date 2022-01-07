جدة - نرمين السيد - والأئمة هم الشيخ علاء عبد الدايم مجاور عسر إمام وخطيب مسجد بلال ابن رباح بالصالحية الجديدة مديرية أوقاف الشرقية، والشيخ إسماعيل جمعة أحمد إسماعيل إمام وخطيب مسجد الرحمة بإدارة صافور مديرية أوقاف الشرقي ، والشيخ محمود محمد عبد العظيم إمام وخطيب مسجد السبعة بسدس إدارة أوقاف ببا مديرية أوقاف بنى سويف.
وحذر القطاع الدينى بالوزارة، أن عقوبة المخالفة قد تنتهى بإنهاء خدمة المخالفين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خصم شهر من بدل صعود المنبر لثلاثة أئمة لتجاوزهم وقت خطبة الجمعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.