خصم شهر من بدل صعود المنبر لثلاثة أئمة لتجاوزهم وقت خطبة الجمعة

جدة - نرمين السيد - والأئمة هم الشيخ علاء عبد الدايم مجاور عسر إمام وخطيب مسجد بلال ابن رباح بالصالحية الجديدة مديرية أوقاف الشرقية، والشيخ إسماعيل جمعة أحمد إسماعيل إمام وخطيب مسجد الرحمة بإدارة صافور مديرية أوقاف الشرقي ، والشيخ محمود محمد عبد العظيم إمام وخطيب مسجد السبعة بسدس إدارة أوقاف ببا مديرية أوقاف بنى سويف.

وحذر القطاع الدينى بالوزارة، أن عقوبة المخالفة قد تنتهى بإنهاء خدمة المخالفين.