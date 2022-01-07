جدة - نرمين السيد - قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه ولد فى المنصورة عام 1952 وعاش هناك 5 سنوات، ثم انتقل إلى سوهاج مع أسرته، موضحًا أنه دخل المدرسة هناك.





وأضاف البابا تواضروس، خلال لقائه مع الإعلامية درية شرف الدين عبر القناة الأولى، أنه زار فى يناير 2020 محافظة سوهاج وقضى هناك أسبوعا، متابعا: "فى واحد جه وقالى أنا كنت قاعد جنبك فى الفصل فى أولى ابتدائى". وأوضح أنه انتقل إلى دمنهور، وهناك استكمال تعليمه الابتدائى والإعدادى، وتوفى والده، ثم التحق بكلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية، متابعًا: "كنت بسافر يوميا للدراسة، واتخرجت عام 1975، وعملت دراسات عليا فى الصيدلة الصناعية، ودرس زمالة الصحة العالمية بإنجلترا"، منوها بأنه عام 1986 دخل الدير من أجل الرهبنة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس يروى موقفا طريفا خلال زيارته إلى سوهاج (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.