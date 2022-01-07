البابا تواضروس: الراهب يعتبر العالم كله أسرته (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف البابا تواضروس، خلال لقائه مع الإعلامية درية شرف الدين عبر القناة الأولى، مساء الجمعة، أن الراهب يعتبر العالم كله عائلته، مؤكدًا أنهم يصلون من أجل كل العالم.
وتابع: "أنا كنت ماسك الزوار فى الدير، وجيب فى يوم قولت همسك نوته وهسجل اللى هيقولى صلى لى هيقوله إيه، ومرة ست كبيرة جت وقالت صلى عشان عرق الخشب، وبسألها إيه عرق الخشب قالت: إنها تعيش فى حجرة على السطح والحجرة مسنودة على عرق خشب".
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