تفاصيل توفير وظائف وقروض للمتعافين من الإدمان.. تعلنها وزيرة التضامن

قدمت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، التحية إلى أحد الشباب المتعافى من الإدمان ويدعى مدحت مصطفى.

وقالت الوزيرة، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق أسرار" الذى يعرض على قناة صدى البلد، أن مدحت مصطفى الذي تعافى من الإدمان، انضم إلى قائمة الأبطال الذين تخطوا كل التحديات الممكنة سواء تحديات الإعاقة أو المخدرات أو اليتم وكلها تحديات يتم مساعدة الشباب على تخطيها خلال فترة التعافي من الإدمان وما بعدها.

وكشفت الدكتورة نيفين القباج، أن الأشخاص المتعافين من الإدمان يتم توفير فرص لهم حيث يتم دعم الشباب المصري الغالي على بلدنا.

وأشارت وزارة التضامن إلى أنه يتم تقديم دعم مالي وغير مالي للمتعافين من الإدمان مع توفير فرصة عمل مع إعادة تأهيل المتعافي مع أسرته، مع حمايته من أى تنمر قد يحدث له من أصدقاءه أو المجتمع.

وذكرت الدكتورة نيفين القباج أنه تم توفير 40 مليون جنيه من أجل المساعدة على بناء المنازل المتهدمة وغيرها من الأمور الخاصة، بمبادرة حياة كريمة في قريتي حمرا دوم وأبو حزام التابعة لمركز نجع حمادي بمحافظة قنا.