توقعات الأرصاد الجوية للمواطنين حالة الطقس المتوقعة أمطار ورياح وشبورة حتى هذا الموعد

توقعات الأرصاد الجوية للمواطنين ، يتابع المواطنين جميعا توقعات حالة الطقس في مصر من أجل معرفة الأوقات التي ستتساقط بها الامطار أو تكون الشبورة المائية قوية وغيرها من الظواهر الطبيعية التي يبحث عن متابعتها كافة الأفراد من أجل التأكد من السلامة على الطريق والحفاظ على أرواحهم، حيث تعلن الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس في مصر خلال اليوم والأيام المقبلة، وبناء على التحديث الأخير لها، أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار البرودة أثناء فترات الليل على كافة أنحاء الجمهورية، وأوضحت أن الطقس سوف يكون مائل للبرودة في ساعات النهار على بعض المدن باستثناء جنوب الصعيد وسيناء.

توقعات الأرصاد الجوية للمواطنين

أشارت هيئة الأرصاد في بيانها إلى أن الطقس الشديد البرودة أثناء الليل وخلال ساعات النهار سوف يستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، كما توقعت الهيئة أن تكون حالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة مع ارتفاع الموج والذي يصل إلى متر ونص، مع وجود الكثير من الفرص لتساقط الأمطار على البلاد وتحديدًا في أقصى الجنوب وحلايب وشلاتين، واستمرار تواجد الشوائب العالقة في الجو أثناء ساعات النهار على الوجه البحري والسواحل الشمالية وصولًا إلى القاهرة.

حالة الطقس في مصر

أكدت الهيئة في تقرير الأرصاد الجوية أنه سوف يستمر تواجد الشبورة المائية والتي تبدأ في الظهور من الرابعة فجرًا وحتى الثامنة صباحًا وتصل إلى الضباب في بعض الطرق، ولذلك أشادت بكافة المواطنين ضرورة أخذ الحذر والحيطة أثناء القيادة على الطرق في ساعات الصباح، نظرًا لأنها تؤدي إلى عدم وضوح الرؤية على بعض الطرق وخاصة المؤدية إلى القاهرة والاسكندرية والوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة

أيضا أشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة المتوقعة خلال اليوم الجمعة وغدًا السبت استمرارًا إلى يوم الأربعاء القادم مع تواجد شبورة مائية أثناء الصباح كالتالي :