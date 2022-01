«عاش طفولته يغسل الصحون..وكُرم من أوباما».. أبرز المعلومات عن الراحل سيدني بواتيه

/671005/عاش-طفولته-يغسل-الصحونوكرم-من-أوباما-أبرز-المعلومات-عن-الراحل-سيدني-بواتيه

دوت الخليج يرصد أبرز المعلومات حول النجم العالمي الراحل سيدني بوتييه

منذ أن تداولت الصحف المصرية نبأ وفاة النجم سيدني بواتيه، وبدأت التساؤلات حول أهم ما يميزه، ومسيرته الشخصية والفنية، وماذا قدم للسينما الأجنبية ليهتم الجميع بنبأ رحيله كل هذا الاهتمام.

أبرز المعلومات حول الراحل سيدني بواتيه

- سيدني بواتيه ممثل أمريكي باهامي.

- ولد في 20 فبراير 1927

- كانت أسرته من العبيد الهاربين الذين أسسوا مجتمعات المارون في جميع أنحاء جزر البهاما.

- عاش بواتييه مع أسرته في جزيرة كات حتى أصبح عمره 10 سنوات.

- عمل في سلسلة من الوظائف وهو في سن16 سنة مثل غسل الصحون.

- عمل في غسل الصحون بعد مغادرته الجيش، إلى أن نجح في تجربة أداء على مسرح الزنوج الأمريكي

- يعتبر من أوائل الأمريكيين الأفارقة الذين اخترقوا أجواء السينما الأمريكية وهوليوود ضد أجواء التعصب العرقي.

- أول الأمريكيين الأفارقة الذين حازوا على جائزة الأوسكار الأمريكية.

- أهم أدواره في حياته الفنية المبكرة هو فيلم "خمن من سيأتي للعشاء".

- مثل في عقد التسعينات فيلما عن حياة المناضل الأفريقي نيلسون مانديلا.

- حصل عام 1999 على الترتيب 22 لأفضل ممثلي السينما الأمريكية على الإطلاق عبر 100 عام وذلك ضمن فعاليات يقوم بها معهد الفيلم الأمريكي.

-كان آخر عمل فني شارك به الفيلم التلفزيوني The Last Brick Maker In America عام 2001 مع كودي نيوتن، بيبر لوري، وجاي ساندرز، بإدارة المخرج غريغ شامبيون.

- كرمه الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما ضمن 50 شخصية أثرت في المجتمع الأمريكي.

القامات ينعون سيدني بواتيه

الجدير بالذكر، أنه حرص عدد كبير من القامات على نعي الفنان الراحل سيدني بواتيه بكلمات رقيقة ومؤثرة تحمل في ثناياها العديد من الإشادات.

فقال نائب رئيس الوزراء في جزر البهاما، تشيستر كوبر، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن بواتييه، الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والباهامية، كان "رمزا وبطلا وموجها ومقاتلا وكنزا وطنيا".

وأكد تشيستر كوبر عن الراحل سيدني بواتييه أنه "فعل الكثير ليُظهر للعالم أن أولئك الذين قدموا من البدايات الأكثر تواضعا في إمكانهم تغيير العالم.