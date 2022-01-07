/670998/مصرع-وإصابة-أثنين-بتصاد-سيارة-وتوك-توك-في-سوهاج

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - ومدير أمن سوهاج اخطارا اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد إخطار من العميد مصطفى رفيق، مأمور شرطة مركز جرجا، بوقوع تصادم ووجود مصاب ومتوفى بدائرة المركز.

انتقل على الفور الرائد هيثم الحجيرى، رئيس مباحث المركز والفريق المعاون لة وابيت تصادم سيارة ميكروباص وتوك توك ووفاة قائد التوك توك ويدعي أحمد ع – 28 عام، واصابة يوسف م – 18 عام، من مستقلي التوك توك، بكسور وسحجات وجروح فى اجزاء من الجسم، وتم نقلة الى مستشفى سوهاج الجامعي للعلاج والجثة الى مستشفى جرجا العام وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات فى الواقعة.

صحة سوهاج

على جانب اخر قالت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إن من أبرز الاجهزة التى تم تزويد مستشفيات سوهاج بها 104 ماكينة غسيل كلوي، وجهازين أشعة مقطعية حديثة، و26 جهاز تنفس صناعي للكبار، و7 اجهزة تنفس صناعي للاطفال، و4 أجهزة لغازات الدم، و106 سرير رعاية مركزة، و8 أجهزة أشعة موجات فوق صوتية، و4 جهاز أشعة متنقل، و3 أجهزة سنترفيوج كروت حديثة ومستلزمات التشغيل الخاصه بها والتي تستخدم داخل بنوك الدم والتي تعد من أحدث الأجهزة المعملية المنضمة حديثا الى المنظومة الصحيه بالمحافظة، وغيرها من الاجهزة الحديثة .

وأضافت وكيل صحة سوهاج أن فى مجال التطعيمات والرعاية الاساسية كشفت وكيل الوزارة عن تطعيم مليون و 200 الف مواطن من مختلف انحاء المحافظة ضد فيروس كورونا، بالاضافة الى تقديم الخدمات الطبية لاكثر من 2 مليون و 481 ألف مواطن بسوهاج من خلال مبادرات السيد رئيس الجمهورية المختلفة، عبر 204 مقر، والتى تشمل مبادرة الامراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وصحة الام والجنين، ودعم صحة المرأة المصرية، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الاطفال، والانيميا والتقزم لدي اطفال المدارس، ومبادرة فحص كبار السن، فضلا عن تنظيم 90 قافلة طبية قدمت خدماتها بالمجان لاكثر من 85 ألف و600 مواطن بالقرى الاكثر احتياجا.

حصاد صحة سوهاج2021

وأشارت وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن عام 2021 شهد أيضا استحداث وحدات السمعيات والتخاطب ووحدة علاج التصلب المتعدد، وعيادة أمراض الدم بمستشفى سوهاج العام، بالاضافة الى افتتاح 3 اقسام جديدة للعلاج الطبيعي بمستشفى حميات جرجا ووحدات تونس وبلصفورة، فضلا عن وحدة الاشعة المقطعية الجديدة بمستشفى صدر سوهاج بجزيرة شندويل، وافتتاح وحدة تفتيت الحصوات بمستشفى سوهاج الجامعي، والخط الساخن لعلاج مرضي الادمان بمستشفى الصحة النفسية.

اما فى قطاع التامين الصحى قال الدكتور محمد ياسين أن عام 2021 المنصرم شهد الانتهاء من انشاء مجمع العاشر من رمضان، وتطوير ورفع كفاءة عيادة ساقلتة الشاملة، وعيادة الوفاء الشاملة، لافتا الى تجهيز مركز التاهيل والتخاطب ما بعد زراعة القوقعة بملحق الهلال، وتركيب جهاز أشعة مقطعية جديد بمستشفى الهلال، بالاضافة الى افتتاح غرفة قسطرة القلب بمستشفى الهلال.