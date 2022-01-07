للتهنئة بعيد الميلاد المجيد..مجلس جامعة سوهاج يزور مطرانية الاقباط الارثوذكس والكنيسة الانجيلية 

/671000/للتهنئة-بعيد-الميلاد-المجيدمجلس-جامعة-سوهاج-يزور-مطرانية-الاقباط-الارثوذكس-والكنيسة-الانجيلية

هنأ مجلس جامعة سوهاج برئاسة الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، نيافة الانبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، و القس عماد شوقي، راعي الكنيسة الإنجيلية بسوهاج، والاخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، وذلك خلال زيارته الى مطرانية الاقباط الارثوذكس، والكنيسة الانجيلية لتقديم التهنئة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وخلال الزيارة اكد رئيس الجامعة على ابدية العلاقة التى تربط قطبي الوطن ، مشيرا الى ان ليس هناك فرق بين مسلم ومسيحي فمصر ارض التسامح ومهد الحضارات، مؤكدا على أن المسلمين والمسيحيين بمصر قد غزلوا نسيج الوطنية على مر العصور، مشددا على قوة التلاحم والترابط بينهما في اصعب ما مرت به مصرنا العزيزة، داعيا الله عزوجل ان يديم نعمة الامن والامان والمحبة والمساواة، لتحقيق التنمية المنشودة تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

صاحب رئيس الجامعة خلال الزيارة الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعه لشؤون الدراسات العليا و الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب وعمداء ووكلاء الكليات المختلفه.

مستقبل وطن سوهاج

على جانب اخر وزعت امانة بندر طها بحزب مستقبل وطن في سوهاج، هدايا على الاطفال داخل كنيسة الشهيد كرياكوس في طهطا بمناسبة عيد الميلاد المجيد ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

قام بعملية توزيع الهدايا في حقيبة ورقية مكتوب عليها "هدية الرئيس.. حبيب الملايين"، المحاسب عبدالكريم دهيس، أمين حزب مستقبل وطن بندر طهطا، وأعضاء الحزب.

وأكد أمين حزب مستقبل وطن بندر طهطا أن مشاركة الاخوة الاقباط أعيادهم واجب، مثلما يقومون بمشاركتنا أفراحنا في عيد الاضحى، وعيد الفطر، والافراح والاتراح، وان مستقبل وطن بقيادة اللواء محمد مصطفى بسوهاج، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب، والمهندس أشرف رشاد الشريف أمين عام الحزب .

وأشاد أمين حزب مستقبل وطن بندر طهطا، الي أن الرئيس السيسي غير معالم مصر بمبادرة حياة كريمة، حيث اقيمت وتقام مشاريع عملاقة خدمية داخل ارجاء كل شبر في مصر، مما أدخل السعادة الكبيرة على المواطنين، ومنها تبطين الترع ومحطات المياه ومحطات الصرف الصحي، والمجمعات الخدمية، والمستشفيات والمدارس ومراكز الشباب، والطرق والكباري التي أصبحت نقطة تحول في المحافظات لما تقدمة من سهولة في الحركة والسير.