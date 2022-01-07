/671001/محافظ-البحيرة-يقدم-التهنئة-بعيد-الميلاد-المجيد-لقداسة-البابا-تواضروس-بدير-الأنبا-بيشوي-بوادى-النطرون

قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بزيارة وتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد لقداسه البابا تواضروس الثاني - بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك اليوم بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

محافظ البحيرة :قداسة البابا تواضروس الثانى قيمة وقامة كبيرة اعطانا دروس في الوطنية وحب الوطن ونفخر أنه من دمنهور عاصمة البحيرة

حيث رحب قداسة البابا تواضروس الثانى باللواء المحافظ وجميع الحضور مؤكدا اننا نفرح ونسعد بزيارة اللواء المحافظ وجميع القيادات التنفيذية.

مشيرا اننا نلتقي فى أحد الاديرة العامرة منذ القرن الرابع الميلادى وهو دير القديس الانبا بيشوى وله تاريخ كبير شأنه شأن البحيرة تلك المحافظة العريقة التى تضم العديد من الآثار الإسلامية والمسيحية، كما اننا نلتقى مع بداية عام جديد ونحتفل بعيد الميلاد المجيد بداية الزمن الذى قسم قبل الميلاد وبعد الميلاد بميلاد السيد المسيح والذى ولد فى بلد صغير وهى بيت لحم والتى كانت قرية مغمورة واصبحت تاريخية بعد مولده

وأننا نتعلم عدة رسائل ومنها الاهتمام بالطفولة وخاصة بالقرى وهو ما نشهدة حاليا ومجهودات المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى تسعى للاهتمام بالقرى وخاصة فى قطاعات الطفولة والصحة والتعليم وانعكاس توجيهات السيد الرئيس لجميع القيادات

وأضاف ان البحيرة بها عدد كبير من المدن والقرى والتي تشهد نهضة كبيرة فى كافة القطاعات.

مؤكدا أن ميلاد المسيح يحمل لنا عدة رسائل منها التكافل والعمل على تلبية إحتياجات الآخرين وخاصة البسطاء والمستضعفين بالإضافة إلى دروس الأمانة والاجتهاد

وأضاف قداسة البابا أن المحبة الكبيرة تربط قلوب المصريين وأن ما نراه حاليا واواصر المحبة التى تجمعنا أصبحت تحمل معنى أشمل واكبر من الوحدة الوطنية فالذي يجمعنا الان هو المحبة الوطنية

واعرب عن سعادته أنه من دمنهور تلك المدينة العظيمة التى تحمل ذكريات طيبة ولمس فيها مشاعر صادقة.

كما نقل المحافظ التهنئة باسمه وباسم شعب البحيرة بعيد الميلاد المجيد لقداسة البابا تواضروس الثانى وللأخوة المسيحيين مؤكدا ً أن الذي يربطنا دم وتاريخ ووطنية فنحن نسيج واحد.

وأكد المحافظ أن قداسة البابا تواضروس الثانى اعطانا دروس كثيرة في الوطنية ولكي نصبح نسيج واحد وشعب واحد فكلنا نعلم أن المسيحي يموت بجانب المسلم في سيناء لكي يدافع عن وطنه ، فقداسته يضرب لنا الأمثال والعظة بقيمته الدينية و الوطنية فهو من الأبطال التي جعلت البلاد مستقرة حيث أن للكنيسه والازهر دور كبير مع قواتنا المسلحة الباسلة وزعيمنا الحكيم للوقوف بجانب الدولة والشعب في وقت كانت البلاد تترنح بين ايدي متطرفين

مؤكدا أن روح المحبة والتسامح والسلام التى تربط شعب مصر ستظل عنوان لحضارة أمة وعظمة شعب متلاحم ومترابط نسيج واحد تجمعه راية الوطن وحب قائد عظيم استطاع أن يرسخ المزيد من المحبة والإخاء بين جموع الشعب المصري دون تفرقة.

هذا وقد قام قداسة البابا واللواء المحافظ بتبادل الهدايا التذكارية تعبيرا عن روح المحبة والمودة التى تجمعنا

رافق اللواء المحافظ لتقديم التهنئة لقداسة البابا بدير الأنبا بيشوي، الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد والعميد أ.ح احمد السويدي - المستشار العسكري والانبا اغابيوس أسقف ورئيس دير الانبا بيشوى والانبا مرقص مطران شبرا الخيمة والمهندس السيد حمزة - رئيس مدينة وادي النطرون وعددا من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية والشعبية