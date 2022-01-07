/671004/مرتضى-منصور-الزمالك-عليه-5-مليون-جنية-لشركة-الكهرباء-وعلينا-فلوس-لاستاد-القاهرة-ويسأل-لجنة-حسين-لبيب

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه تلقى إنذار بشأن فصل التيار الكهرب داخل النادي بسبب تأخر المديونيات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف مرتضى منصور خلال تصريحات "علينا 5 مليون و317 ألف جنية قيمة الكهربا، وأيضا هناك مياه الشرب علينا 2 مليون و104 ألف جنية وكل هذه مديونيات على النادي ومش عارفين ندفع منين".

وواصل "بسأل لجنة حسين لبيب وديتوا الفلوس فين، فين الـ 450 مليون جنية، ووصل للنادي خطاب من الضرائب بقيمة 198 مليون و598 ألف جنية يوم 24 نوفمبر 2021".

وتابع "فيه كمان 70 مليون و900 ألف جنية ضرائب على العاملين بالنادي خلال هذا الشهر".

واختتم "استاد القاهرة أيضا أرسل خطاب للنادي يوم 8 ديسمبر لأن ليهم 5 مليون و655 ألف جنية ومش عارفين ندفع منين".

هاني شاكر: عودة مرتضى منصور تمثل الاستقرار للزمالك.. ورسالة قوية لبن شرقي

تحدث الفنان هاني شاكر، حول عودة مرتضى منصور مرة أخرى لرئاسة نادي الزمالك بعد حصوله على حكم بذلك.

وقال هاني شاكر في تصريحات صحفية بأن عودة مرتضى منصور ومجلسة لنادي الزمالك تمثل قوة واستقرار للقلعة البيضاء، بسبب خبرته الكبيرة وإدارته في تلك المنصب، وأنه واثق من تصيحيح المسار تحت قيادته وخروجه بالزمالك لبر الامان.

وأشار إلى أن الزمالك كان يعاني خلال الفترة الماضية من عدم الاستقرار، وأن مع رجوع المجلس المنتخب تم توفير بعض الاستقرار وهو ما يسعوا لتوفيره بالوقت الحالي.

وطالب هاني شاكر، أشرف بن شرقي بأن لا يرحل عن الزمالك مهما كانت الاغرائات، لأنه لن يجد الشعبية والدفئ الجماهيري الذي يتمتع به الأن، كما نصح مصطفى فتحي بأن يتعلم من تكرار اخطاء الأخرين الذين رحلوا عن الزمالك، ويراجع نفسه.

الجدير بالذكر أن مصطفى فتحي وأشرف بن شرقي لم يجددوا تعاقدهم الذي ينتهي بنهاية الموسم حتى الأن مع الزمالك.

أشرف صبحي يعلن عن موعد انتخابات الزمالك

أعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن موعد إقامة انتخابات نادي الزمالك بشكل رسمي.

وقال أشرف صبحي في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "الحكاية" على قناة أم بي سي مصر: " انتخابات الزمالك سوف تقام يوم 11 فبراير القادم وعلي يوم واحد، وجميع إجراءات الإنتخابات سليمة وقانونية".

وأضاف صبحى أن اللجنة الأولمبية ليس من حقها ولا صفة لها بإيقاف رئيس نادى الزمالك ولا أي رئيس نادي منتخب من جمعية عمومية، ولكن تملك إيقاف لعبه.

وأكمل: “جاء لنا حكم قضائي بعودة مجلس مرتضى منصور ونحترم القرار، وحفاظاً على نادي الزمالك قررنا عودة المجلس المنتخب”.