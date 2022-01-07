/671006/أيتن-عامر-تطرح-أغنيتها-الجديدة-بعنوان-بناقص-تعرف-على-كلماتها

أعلنت الفنانة أيتن عامر عن طرح أغنيتها الجديدة " بناقص" عبر موقع اليوتيوب.

دوت الخليج ايتن عامر على تويتر وكتبت أبتن عامر عبر موقع التدوينات القصيرة " تويتر":" تقدروا تشوفوا الكليب كامل على اليوتيوب". أغنية بناقص وتُعد أغنية بناقص من كلمات الشاعر تامر حسين، والحان وليد سعد، وتوزيع أحمد ابراهيم، انتاج لايف ستايلز ستوديوز. كلمات أغنية بناقص لايتن عامر هنتكلم و نحكي فى ايه ولا نصعب يا قلبي عليه عملنا كتير عشان نرضيه و مبيرضاش حبيبنا ازاي ده كله كلام و غدره اهو بان مع الأيام من الاخر نقوله سلام منستناش بناقص يلا ما علينا طلعت ملكش خير فينا بألف سلامة فاض بينا نهايته خلاص يا ريتنا نفضها سيرة خلاص شيلتني الليلة و بكرة هردها كبيرة قصاد الناس

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