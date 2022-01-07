/671007/وكيل-تضامن-سوهاج-يقدم-التهاني-للإخوة-الاقباط-صور

زار الدكتور رأفت السمان- وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، بعض الكنائس في المحافظة، برفقة بعض القيادات، لتقديم التهنئة للإخوة الاقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج "كل عام والاخوة الاقباط في خير وسلام- عيد ميلاد مجيد سعيد - ربنا يجعل كل أيامنا أعياد - وكل عام ومصر كلها بخير وسلام - وربنا يقينا شر الأوبئة وينعم علينا بالصحة والعافية وراحه البال ".

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، أن مشاركة الاخوة الاقباط في أفراحهم لها مذاق خاص ومتعة تبرز الود والمحبة والتكاتف بين نسيجى الوطن الحبيب، وهذا ما اعتدنا علية من قديم الزمن، وجميعا يحب الاخر ويتمنى لة الصحة والسلام.

واختتم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج زيارتة للكنائس قائلا كل عام وجميع الأهل والأصدقاء والزملاء والاحباب بخير وسعادة وصحة وراحه بال ونتمنى تكون ٢٠٢٢م سنه جميلة علينا كلنا ويكفينا فيها شر الامراض ويحفظنا ويحفظ مصر كلها من كل سوء.

جامعة سوهاج تهنئ الاقباط بعيد الميلاد المجيد

هنأ مجلس جامعة سوهاج برئاسة الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، نيافة الانبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، و القس عماد شوقي، راعي الكنيسة الإنجيلية بسوهاج، والاخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، وذلك خلال زيارته الى مطرانية الاقباط الارثوذكس، والكنيسة الانجيلية لتقديم التهنئة.

رئيس جامعة سوهاج

وخلال الزيارة اكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج على ابدية العلاقة التى تربط قطبي الوطن ، مشيرا الى ان ليس هناك فرق بين مسلم ومسيحي فمصر ارض التسامح ومهد الحضارات، مؤكدا على أن المسلمين والمسيحيين بمصر قد غزلوا نسيج الوطنية على مر العصور، مشددا على قوة التلاحم والترابط بينهما في اصعب ما مرت به مصرنا العزيزة، داعيا الله عزوجل ان يديم نعمة الامن والامان والمحبة والمساواة، لتحقيق التنمية المنشودة تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

صاحب رئيس جامعة سوهاج خلال الزيارة الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعه لشؤون الدراسات العليا و الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب وعمداء ووكلاء الكليات المختلفه.