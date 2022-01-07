جدة - نرمين السيد - وأضاف الطاهرى، خلال الحلقة الخاصة اليوم الجمعة، من برنامجه "كلام فى السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، والتى يقدمها من مدينة شرم الشيخ، أن مدينة شرم الشيخ لا يوجد بها غرفة فندقية واحدة غير مشغولة، فالمدينة تتنفس من جديد.
وتابع: "شرم الشيخ بتضحك ومستنية كل ضيوفها للمشاركة فى منتدى شباب العالم، الذى يعد رسالة للإنسانية من أرض السلام".
كما وجه الطاهرى، التهنئة للمسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، واختص بالتهنئة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بطريرك الكرازة المرقسية، قائلا: "كل سنة وقداسة البابا تواضروس الثانى بخير".
وشدد الطاهرى على أن منتدى شباب العالم، سيكون بداية للتجهيز لحدث ثانى كبير، وهو قمة المناخ التى تستضيفها المدينة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الطاهرى: شرم الشيخ تتنفس من جديد قبل انطلاق منتدى شباب العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.