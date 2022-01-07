تكليف الدفعة 98 بأداء الخدمة العامة.. أبرز أنشطة وزارة التضامن فى أسبوع

جدة - نرمين السيد - ونستعرض فى التقرير التالى، أبرز الأنشطة التى نشرتها الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" من خلال مقطع فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة التى جاءت كالتالى:- السبت 1 يناير -وزيرة التضامن تحضر اجتماع رئيس الجمهورية مع الجهات المعنية بإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية. - وزيرة التضامن تصدر قرارًا بتكليف الدفعة 98 من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور ثان من الجنسين لأداء الخدمة العامة لمدة عام. - وتشارك فى مناقشة رسالة ماجستير عن تكافل وكرامة مقدمة من أحد الباحثين بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. - التضامن الاجتماعى ترد على ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن ترك أبناء مصر لدور الرعاية فى مرحلة الرعاية اللاحقة. الأحد 2 يناير - وزيرة التضامن الاجتماعى ومحافظا المنيا ودمياط يفتتحون معرض "ديارنا" للأثاث والحرف اليدوية لمستلزمات المنزل بمحافظة المنيا. - توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى والجامعة المصرية الروسية لإنشاء وحدة التضامن الاجتماعى بالجامعة ليصل إجمالى وحدات التضامن الى 27 وحدة بالجامعات. الإثنين 3 يناير - وزيرة التضامن الاجتماعى تلتقى بوزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة لاستعراض تطوير المنظومة الإلكترونية لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة المستحقين وتيسير الإجراءات على المواطنين. - وزارة التضامن الاجتماعى تعزز الشراكة مع رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر فى برنامج حياة كريمة ويناقشا سبل التعاون فى مجالات التمكين الاقتصادى وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة والطفولة المبكرة وحماية الأطفال فاقدى الرعاية. - وزيرة التضامن تعقد اجتماعًا لمتابعة استكمال المنظومة المميكنة لتسجيل ورصد خدمات الجمعيات الأهلية بعد مرحلة توفيق الأوضاع. - توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعى ومؤسسة حياة كريمة بشأن تعزيز فرص التمكين الاقتصادى والمساهمة فى التوسع فى الشمول المالى فى قرى حياة كريمة. - وزيرة التضامن الاجتماعى تلتقى بالمهندس إبراهيم العربى لبحث سبل التعاون بين الشعب التجارية والتعاونيات الإنتاجية لاستكمال سلاسل القيمة ويوقعا بروتوكولا بين الغرفة وبنك ناصر الاجتماعى. - وتشارك مع محمود الدجوى رئيس شعبة المتخصصين فى التجميل وتصفيف الشعر ضمن مبادرة "أصلها مصرى" لتدريب وتشغيل الشباب وتسلمهم أصول إنتاجية بعد اجتيازهم للتدريب. الثلاثاء 4 يناير - القباج تتواصل مع سكان المناطق المطورة لبحث مدى استقرارهم بالمناطق المطورة وتطلق قافلة كبيرة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوفير مساعدات غذائية وطبية وتوفير مستلزمات للشتاء وللتعقيم ولعب هادفة للأطفال. - وتفتتح وحدة اجتماعية بمنطقة "حدائق أكتوبر" ومركز لصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى لحماية السكان المنقولين من منطقة "سن العجوز". - وزيرة التضامن الاجتماعى تلتقى بالسفير الألمانى فى مصر لمتابعة فرص التعاون فى مجالات التمكين الاقتصادى ودعم التعاونيات الإنتاجية وتيسير إجراءات منظمات المجتمع المدنى الشريكة. - وتشارك فى اجتماع مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل وتوصى بوضع استراتيجية لتعبئة موارد المؤسسة للتوسع فى المساعدات الاجتماعية للأسر الفقيرة. الأربعاء 5 يناير - وزيرة التضامن الاجتماعى تشارك فى اللجنة الرئاسية لمبادرة "حياة كريمة" لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية. - التضامن الاجتماعى توقع بروتوكول للتعاون مع مؤسسة مصر الخير للتعاون فى إطار المبادرات الرئاسية "تتلف فى حرير" و"بر أمان" لتعزيز حرف صناعة السجاد والصيد فى مصر. -الكشف على أكثر من 10 آلاف سائق حافلات مدرسية على مدار العام الماضى وإحالة 109 سائق حافلات مدرسية يتعاطون المواد المخدرة إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر. الخميس 6 يناير - وزيرة التضامن توجه بسرعة فحص البلاغات الواردة بشأن الأطفال والكبار بلا مأوى وتراجع 578 حالة تم التعامل معها خلال شهر ديسمبر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تكليف الدفعة 98 بأداء الخدمة العامة.. أبرز أنشطة وزارة التضامن فى أسبوع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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