الأرصاد تدعو لتوخى الحيطة والحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة

جدة - نرمين السيد - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من انخفاض ملحوظ فى مستوى الرؤية الأفقية تشهده بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، خلال ساعات الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر نتيجة تكون الشبورة المائية الكثيفة.





ونصحت الهيئة، بضرورة توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنية السلامة للجميع. كما توقعت سقوط الأمطار الخفيفة غدا على مناطق من أقصى غرب البلاد، قد تمتد إلى مناطق من الوجه البحرى والقاهرة بنسبة حدوث 10٪؜.

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