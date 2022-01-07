حبس رجل الاعمال محمد الأمين 4 أيام بتهمة الإتجار بالبشر

أصدرت نيابة القاهرة الكلية قراراً بحبس رجل الأعمال محمد الأمين رجب أحمد أربعة أيام على ذمة التحقيق في القضية رقم ١٨٨ / ٢٠٢٢ بتهمة الاتجار في البشر والتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام أسسهما المذكور

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