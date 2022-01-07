/671003/خلال-ساعات-انطلاق-النسخة-الرابعة-وخبراء-منتدي-الشباب-يخدم-مصر-في-الخارج-وفخورين-بنجاح-القائمين-علي-اطلاقه

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد انطلاق النسخة الرابعة لمنتدي شباب العالم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يعد نافذة حوارية تعكس رؤية الدولة المصرية في رغبتها حول التطلع الي أراءا الشباب حول العالم وسماع وجهات نظرهم في الكثير من القضايا التي تشغل الرأي العام العالمي او المحلي علي حد سواء.

انطلاق نسخة مطورة من المنتدي

وعلي الرغم من جائحة فيروس كورونا، إلا أن القائمين علي منتدي الشباب نجحوا في انطلاق النسخة الرابعة، فضلا عن تزويدها بالعديد من التقنيات التكنولوجية ،تحديدا بعد اطلاق النسخة المطورة من التطبيق، وعلي مدار الـ 4 أعوام السابقة منذ عام 2017 استطاع المنتدي لفت إنتباه اظار العالم اتجاه توصياته التي تراعي مصالح بلدان العالم.

ملفات التي يناقشها الشباب

فيما يناقش منتدى شباب العالم 7 ملفات هامة وتشمل" الرعاية الصحية للعالم ما بعد الجائحة، قضية الطاقة، ريادة الأعمال، الفرص المتاحة للشباب فى سوق العمل عالمياً بعد الجائحة، وتشمل أيضا ماذا تغير فى سوق العمل، قضية التغيرات المناخية والبيئية ، والمبادرات التنموية ومنها مبادرة"حياة كريمة"، وتندرج جميع الموضوعات من المحاور الثلاث الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية.

دوت الخليج

فيما أعرب د.محمد طايع، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن فخره الشديد بنجح القائمين علي اطلاق النسخة الرابعة في ظل وباء جائحة كورونا، وحرص شباب العالم للمشاركة في المنتدي والتعبير عن أراءهم، لافتا الي أن المنتدي يخدم مصالح الدولة المصرية في الخارج من خلال طرح العديد من القضايا الدولية ومناقشتها من خلال الشباب مما يخلق رأيا عالميا ، فضلا عن وصايا المنتدي التي تشكل الرأي العام، متابعا أن الاحتكاك بين الحضور من أبناء دول العالم تنتج عنها أفكار ايجابية قابلة لتطبيقها علي أرض الواقع.

مصر تبني نفسها

بدوره قال عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن منتدي شباب العالم 2022 في نسخته الـ4 ومن المقرر انعقاده في الـ10 من يناير الجاري بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو رسالة قوية للعالم هي أن مصر تبني نفسها.

فرصة لخلق نوع من الصداقات

وأوضح سعيد لموقع"دوت الخليج" أنه فرصة لخلق نوع من الصدقات والتعارف بين الشباب المصري وشباب العالم، الي جانب التعرف علي حضارة مصر وتغيير الصورة الخاطئة التي تتنافي مع الواقع، ودائما الأهم هو عقد حوار"مصري مصري"بين الشباب والقيادات من السلطة التنفيذية للتشاور حول القضايا التي تهم المواطن المصري

وذكر سعيد، أن المنتدى يعتبر نموذج لكي تتفاعل العلاقات بين الحضارات والثقافات القائمة على التفاعل والتعاون المشترك وفكرة تعددية الاراء وقبول الاخر مما يعطي أهمية كبيرة لمثل هذه اللقاءات، لافتا الي أن العالم يجتمع علي أرض السلام لمناقشة القضايا التي تشكل الرأي العام العالمي، والأمور التي غيرت طبيعة الحياة، مؤكدا أن مصر تستكمل مسيرة البناء لتحقيق التنمية المستدامة.