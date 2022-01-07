/671008/حقوق-النواب-تثمن-اقامة-صلوات-قداس-عيد-الميلاد-خلف-الاسوار-بمركز-الاصلاح-والتأهيل

وجه النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب التحية والتقدير للواء محمود توفيق وزير الداخلية ولجميع القيادات بالوزارة لحرصهم على عدم حرمان مراكز الإصلاح للنزلاء الاقباط من الاحتفال بعيد الميلاد مثمناً استقبال مركز الإصلاح والتأهيل وادى النطرون – مركز إصلاح وتأهيل بدر عدداً من رجال الدين المسيحى وذلك لإقامة الصلوات ومشاركة النزلاء والنزيلات المسيحيين الإحتفال بهذه المناسبة.. عقب إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

دوت الخليج

وقال " رضوان " فى بيان له اصدره منذ قليل إن هذا الاتجاه من وزارة الداخلية يؤكد حرص الدولة على ترسيخ مبادئ وحقوق الانسان فى أروع صورها مؤكداً أنه على الرغم من التداعيات السلبية لفيروس كورونا الا أن وزارة الداخلية كانت حريصة كل الحرص على اقامة صلوات قداس عيد الميلاد المجيد للنزلاء الاقباط داخل السجون مع التأكيد على الالتزام التام بجميع التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حرصاً من وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث وتوفير جميع أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

حقوق النواب تثمن اقامة صلوات قداس عيد الميلاد خلف الاسوار بمركز الاصلاح والتأهيل

هذا وأكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب أن المصريين دائما يتابعون جميع خطابات وكلمات الرئيس عبد الفتاح السيسى ولكنهم ينتظرون وبشغف واهتمام كبيرين كلمة الرئيس السيسى سنوياً خلال زيارته للكنيسة المصرية لتقديم التهنئة لرمز الكنيسة المصرية قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية موجهاً تحية قلبية للرئيس السيسى لحرصه سنوياً على الاحتفال مع كل المصريين بعيد الميلاد المجيد.