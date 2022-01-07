/671009/المصريين-الأحرار-يهنئ-الأنبا-باخوميوس-بعيد-الميلاد-واليوبيل-الذهبي-لخدمته

قام حزب المصريين الأحرار بمحافظة البحيرة بقيادة أحمد حمودة أمين عام المحافظة، بزيارة خاصة إلي كاتدرائية "مار مرقص بدمنهور" لتقديم التهاني والتبريكات ودرع بمناسبة "عيد الميلاد المجيد واليوبيل الذهبي" لنيافة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية الذي أتم ٥٠ عاما في خدمة الكنيسة.

المصريين الأحرار يهنئ الأنبا باخوميوس بعيد الميلاد واليوبيل الذهبي لخدمته وضم وفد الحزب إلي جانب أمين المحافظة، الدكتور هاني مهنا أمين التنظيم وعضوالهيئة العليا، أمين الشباب عمر الخولي، سعيد عبد الله مسئول لجنة الإعلام بالمحافظة ومينا مجدي مسئول لجنة التنمية المجتمعية. ونقل وفد الحزب تهنئة الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، والدكتورة هبة تراضى واصل الأمين العام، بمناسبة الأعياد وتزامن اليوبيل الذهبي لخدمة الأنبا باخوميوس. وذلك بحضور اللواء أركان حرب هشام أمنه محافظ البحيرة والدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، واللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، وممثلي الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف وعدد من القيادات الأمنية والسياسية والتنفيذية بالمحافظة.

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