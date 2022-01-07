مورغان فريمان ينعي سيدني بواتتيه: كان مصدر إلهامي

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نعى الفنان العالمى مورغان فريمان الفنان الراحل سيدني بواتتيه لعمر ناهز 94 عامًا.
دوت الخليج
مورغان فريمان عبر الفيسبوك
ونشر مورغان فريمان صورة جمعته مع الراحل بواتتيه، معلقًا عليها: كان سيدني مصدر إلهامي، وضوئي التوجيهي، صديقي.. أرسل الحب إلى عائلته".
من هو سيدنى بواتييه
توفي الممثل الأمريكي سيدني بواتييه، مساء اليوم، ويُعد أول ممثل سينمائي من السمر في هوليوود الذي حصل على جائزة الأوسكار.
ترشح بواتييه لجائزة الأوسكار كافضل ممثل رئيسي عام 1959، عن دوره في فيلم “The Defiant Ones”، وفاز بجائزة الأوسكار كافضل ممثل عام 1964، عن دوره في فيلم “Lilies of the Field”.
في عام 1967، شارك بواتييه في بطولة ثلاث أفلام خلال عام واحد، هي: “In the Heat of the Night”، و"To Sir, With Love"، و"Who’s Coming to Dinner"، ليتربع على عرش شباك التذاكر في هذا العام.
ووازن الممثل الراحل بين النجاح والإحساس بالواجب لاختيار الأعمال الفنية التي عالجت التعصب والقوالب النمطية، بما في ذلك كلاسيكياته في عام 1967 "احزر من سيأتي للعشاء" و"في حرارة الليل".
وفي عام 2002، نال سيدني بواتييه جائزة أوسكار فخرية عن "أدائه غير العادي" على الشاشة الفضية و"كرامته وأسلوبه وذكائه".
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