غدًا .. مدبولي يتفقد مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية

/671011/غدا--مدبولي-يتفقد-مشروعات-إعادة-إحياء-القاهرة-التاريخية

يقوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غدا السبت وبمرافقة محافظ القاهرة ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية وأعضاء الصندوق، بتفقد مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية.

دوت الخليج

وتشمل الزيارة منطقة الحاكم وباب زويلة ودرب اللبانة والفسطاط ومجرى العيون وبطن البقرة.

مدبولي يتفقد مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية

جدير بالذكر أن ساعات قليلة تفصلنا عن موعد انطلاق النسخة الرابعة لمنتدي شباب العالم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يعد نافذة حوارية تعكس رؤية الدولة المصرية في رغبتها حول التطلع الي أراءا الشباب حول العالم وسماع وجهات نظرهم في الكثير من القضايا التي تشغل الرأي العام العالمي او المحلي علي حد سواء.

انطلاق نسخة مطورة من المنتدي

وعلي الرغم من جائحة فيروس كورونا، إلا أن القائمين علي منتدي الشباب نجحوا في انطلاق النسخة الرابعة، فضلا عن تزويدها بالعديد من التقنيات التكنولوجية ،تحديدا بعد اطلاق النسخة المطورة من التطبيق، وعلي مدار الـ 4 أعوام السابقة منذ عام 2017 استطاع المنتدي لفت إنتباه اظار العالم اتجاه توصياته التي تراعي مصالح بلدان العالم.

ملفات التي يناقشها الشباب

فيما يناقش منتدى شباب العالم 7 ملفات هامة وتشمل" الرعاية الصحية للعالم ما بعد الجائحة، قضية الطاقة، ريادة الأعمال، الفرص المتاحة للشباب فى سوق العمل عالمياً بعد الجائحة، وتشمل أيضا ماذا تغير فى سوق العمل، قضية التغيرات المناخية والبيئية ، والمبادرات التنموية ومنها مبادرة"حياة كريمة"، وتندرج جميع الموضوعات من المحاور الثلاث الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية.