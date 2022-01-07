/670934/وكيل-أوقاف-بورسعيد-اليوم-نحتفل-بعيدين-الجمعة-والميلاد-المجيد

قال الشيخ جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، ان الاقباط هم اخواننا المصريين فمصر كلها تحتفل بعيد الميلاد المجيد كما ان الله تبارك وتعالي انزل كلاما في كتابه العزيز يحثنا علي ذلك فقال سبحانه :" والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا"، ونحن اليوم في يوم الجمعة عيدين نهنئ انفسنا بهما ولا يسعنا الا ان نقول كل عام وحضراتكم بخير حفظ الله مصر من كل سوء".

جاء ذلك خلال كلمة وكيل اوقاف بورسعيد التي ألقاها في الكنيسة الكاتدرائية لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد للاقباط برئاسة الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها.

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد ترأس وفدا رسميا تكون من اللواء حسني عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، والشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وقيادات بالجيش الثاني الميداني، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والسياسية والشعبية وأهالي بورسعيد لتقديم التهنئة لاقباط المحافظة بقيادة الانبا تادرس مطران بورسعيد وضواحيها بمناسبة عيد الميلاد المجيد .

وكيل أوقاف بورسعيد: اليوم نحتفل بعيدين الجمعة والميلاد المجيد

و استقبلت الكاتدرائية المهنئين من المسلمين الذين توافدوا منذ صباح اليوم لتهنئة الأخوة الأقباط مؤكدين بأن مصر نسيج واحد ولن تنجح الفتن الطائفية بنشر أفكارها الهدامة على أرض الوطن .

ومن جانبه أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد خلال كلمته التي قالها مصر عامة وبورسعيد خاصة على مر تاريخها تضرب أروع الأمثلة في المحبة والتسامح والمشاركة في الأعياد والأحزان على حد السواء، وأن أسس مصر الجديدة هو المخلوط والسلام ، مؤكداً بأن المسيح المصري نسيج مسلم مسيحي فرعوني عربي متلاحم ولن تنجح قوى الشر في زعزعة استقرار ذلك الوطن.

وأضاف محافظ بورسعيد ان السبع سنوات الماضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت مصر نقلة نوعية في شتى المجالات في ظل الأمن والأمان الذي رسخه الرئيس ، و تواجد قيادات المحافظة وتوافد المسلمين على الكاتدرائية اليوم لتقديم التهنئة للأخوة المسيحين أكبر رسالة محبة وقوة نرسلها للعالم بأسره بأن الشعب المصري على قلب رجل واحد ونحتفل سويا بالاعياد لاننا نسيج وكيان واحد مصري "

وكانت قد شهدت محيط جميع كنائس المحافظة تواجد أمنى مكثف وانتشار للكمائن الثابتة والمتحركة وانتشار لخبراء المفرقعات تحسبا لأى شئ ولتأمين احتفالات الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد .

جدير بالذكر أن هذه هى المرة الأولى بعد توقف عاميين متتالين يتم استقبال المهنئيين بقاعة أم النور بالكاتدرائية لتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد مجددا بكنائس محافظة بورسعيد وذلك بسبب جائحة كورونا المستجد ، وذلك للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

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