بث مباشر.. كلام فى السياسة يناقش استعدادات منتدى شباب العالم من شرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - ويستضيف الطاهرى، خلال البرنامج، الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، وسارة بدر المتحدثة باسم منتدى شباب العالم، النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب، وشيماء عبداللاه المتحدثة باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نرمين سعيد، الباحثة بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية.

ويعرض برنامج "كلام فى السياسة"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، كل يوم جمعة فى تمام الساعة العاشرة مساء.