جدة - نرمين السيد - تحدثت سارة بدر، المتحدث الرسمى باسم منتدى شباب العالم، عن الاستعدادات لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، مؤكدة أن سلامة الحضور هى الأولوية الأولى لإدارة المنتدى فى هذه النسخة.





وأوضحت سارة خلال استضافتها فى الحلقة الخاصة من برنامج كلام فى السياسة، الذى يقدمه الإعلامى أحمد الطاهرى، من مدينة شرم الشيخ، عبر فضائية إكسترا نيوز، أنه تم وضع مجموعة من المعايير للمحافظة على المشاركين فى المنتدى، منها الكاميرات الحرارية وpcr. ونوهت سارة بدر إلى أنه لأول مرة فى النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم سيتم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى والروبوت لتطهير القاعات، وتقديم المشروبات للحضور فى المنتدى، وذلك من أجل المحافظة على التباعد الاجتماعى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سارة بدر لـ الطاهرى: استخدام الروبوت لأول مرة فى منتدى شباب العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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