أميرة صابر لـ الطاهرى: كورونا الموضوع الرئيسى بكل جلسات منتدى شباب العالم

جدة - نرمين السيد - قالت أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن جائحة كورونا هى الموضوع الرئيسى لمنتدى شباب العالم، مؤكدة أنها على كل الطاولات وأثرها على جميع الملفات وتحديدا الملف التنموى.





وأضاف "صابر"، خلال حوارها مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، خلال حلقة اليوم من برنامج "كلام فى السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن موضوع المنتدى جاء فى توقيته تماما ومناسب للمرحلة الحالية، لأنه سيعرض تجارب الدول فى التعامل مع الجائحة. وأكدت أنها تنتظر بشغف أن تعرف من الشباب المشارك من جميع أنحاء العالم، التأثيرات المشتركة لجائحة كورونا. وأوضحت أن الشباب هم صناع المستقبل ونتواصل مع نواب المحافظين لحل مشاكل المواطنين فى المحافظات كافة.

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