نرمين سعيد: التحول الرقمى خلال الجائحة أهم جلسات منتدى شباب العالم

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة نرمين سعيد، الباحثة بالمركز المصرى للدراسات الاستراتيجية، أن مشاركة الشباب فى إعداد أجندة منتدى شباب العالم تعكس مدى متابعتهم للقضايا العالمية والمحلية.





وأوضحت نرمين، خلال حوارها مع الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، خلال حلقة اليوم من برنامج "كلام فى السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، والتى تذاع من مدينة شرم الشيخ، أن توظيف التكنولوجيا والتحول الرقمى خلال جائحة كورونا من أهم جلسات منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة هذا العام.

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