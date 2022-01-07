كارلوس كيروش يستدعي مروان داوود بدلاً من إبراهيم عادل لقائمة منتخب مصر

/671014/كارلوس-كيروش-يستدعي-مروان-داوود-بدلا-من-إبراهيم-عادل-لقائمة-منتخب-مصر

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء قرار استدعاء مروان داوود لقائمة منتخب مصر بعد إصابة الثنائي محمد حمدي وإبراهيم عادل اليوم، ويعاني الأول من إصابة في الركبة أما الثاني بفيروس كورونا المستجد.

وتسافر بعثة منتخب مصر إلى الكاميرون غداً السبت من أجل الاستعداد لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2021.

كيروش: كلما أصبح الموقف أكثر صعوبة.. كلما بقينا معاً أقوى

غرد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، منذ قليل على حسابة الشخصي تويتر، على تمنيه الشفاء العاجل لمصابي الفراعنة.

ولم يكشف كارلوس كيروش عن المصابين في صفوف الفراعنة، والتي تنطلق بعثتها غداً السبت في الحادية عشر صباحاً متوجه للكاميرون على متن طائرة خاصة للفريق.

مروان داوود

وكتب كيروش عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أوقات غير مسبوقة، كلما أصبح الموقف أكثر صعوبة، كلما بقينا معًا وأقوى".

وتابع كيروش: "يجب علينا الوقوف معًا والتركيز على ما يتوجب علينا القيام به لمواجهة التحديات".

واختتم: "أصدقائي وزملائي الأعزاء، نحن جميعًا نصلي من أجل صحتكم، ونتمنى الشفاء العاجل والعودة إلى فريقنا مرة أخرى".

الاتحاد المصري يعلن إيجابية الحضري وأبو جبل

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن إصابة الثنائي عصام الحضري، مدراب حراس المرمى للمنتخب الوطني الأول، ومحمد أبو جبل حارس الفراعنة الثاني، بفيروس كورونا.

أكدت نتائج المسحات الطبية التي أجراها المنتخب الوطني يوم أمس استعدادا للسفر غدًا إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات البطولة الأفريقية عن إيجابية مسحة عصام الحضري مدرب حراس المرمى ومحمد أبو جبل حارس المرمى، وتقرر عدم سفرهما غدًا مع البعثة.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

ويستعد منتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون بداية من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر ضد نظيرة نيجريا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.