/671013/النائبة-أميرة-صابر-تأثير-جائحة-كورونا-علي-التنمية-المستدامة-الأبرز-داخل-ورش-منتدى-شباب-العالم

قالت سارة بدر، المتحدثة بإسم منتدي شباب العالم، "أننا بدأنا في العد التنازلي لمنتدي شباب العالم ، ويجري الأن عقد ورش عمل علي قدم وساق، إلي جانب إستقبال الوفود بالمطارا ت الدولية لإنضامهم للمنتدي"

الاجراءات الاحترازية

وأوضحت بدر خلال مشاركتها في الحوار النقاشي ببرنامج كلام في السياسية الذي يقدمه الكاتب والصحفي أحمد الطاهري، عبر شبكة اكسترا نيوز، أن هناك اختلاف في هذه المرة عن النسخ السابقة للمنتدي بسبب ظروف جائحة كورونا، ولكن تم إخذ كافة التدابير الاأحترازية الشديدة من القائمين علي أعمال المنتدي، فضلا علي الحفاظ علي البعد الإجتماعي، بجانب فريق كبير يعمل علي تطهر الاأماكن بشكل مستمر علي مدار الـ24 ساعة"

القيادة السياسية حريصة علي مشاركة الشباب

فيما أضاف حازم عمر نائب محافظ قنا وعضو يتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيسن،أنه سعيد بالعودة مرة أخري لإنعقاد منتدي شباب العالم الذي يجمعنا بكافة الشباب علي مستوي العالم والاختلاط بجميع الثقافات والتعرف عليها، موضحا أن القيادة السياسية حريصة علي مشاركة الشباب في كافة القضايا المختلفة"، منوها أن هناك أستفادة أكبر من خلال الخبرات المتنوعة حول القضايا التي يتم طرحها سواء كانت محلية او عالمية، فضلا عن مشاركة صناع القرار في الدوائر المختلفة.

ولفت نائب محافظ قنا، الي أن القضايا المطروحة تشغل اهتامام الشباب علي كافة الاصعدة والمجالات المختلفة، مشددا علي أن النسخة الرابعة سوف تأتي ثمارها علي المدي القريب

جائحة كورونا وتأثيرها علي التنمية المستدامة

وأوضحت أميرة صابر لبرنامج كلام في السياسية، "الحدث الرئيسي الذي يشغل كافة الاجتماعات داخل ورش العمل علي مدار الساعات الماضية هو جائحة كورونا وتأثيرها علي التنمية المستدامة، وشكل العالم ما بعد جائحة كورونا" منوهة أنه في حال حدوث مثل هذا الوباء"كيف يتم التفاعل معها والاستفادة من التجربة السابقة

وكانت قدأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عدد من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاث الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية