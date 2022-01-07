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أبطال فيلم ريتسا ضيوف برنامج It’s Show time في هذا الموعد    

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يحل أبطال فيلم ريتسا ضيوفًا على برنامج It’s Show time والذي يُعرض عبر قناة CBC، للحديث عن أدوارهم وكواليس العمل.

 

دوت الخليج

 

أبطال فيلم ريتسا ضيوف It’s Show time

يذاع لقاء أبطال فيلم ريتسا، على قناة CBC غدًا السبت الموافق 8 يناير، ويتم محاورة كلًا من النجم أمير المصري ومي الغيطي، حيث يتحدثان عن ردود الأفعال التي وصلت لهم عقب عرض العمل.

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وعلى جانب آخر تكشف الممثلة التونسية رشا بن معاوية أحدث مشاريعها التمثيلية وأبرزها مسلسل "أنا وبيلا"، كما تجهز لمسلسل رمضاني وفيلم من نوعية الرعب.

 

ويعرض في نهاية حلقة It’s Show time لقاء مع الفنانة جيلان علاء، للحديث عن دورها في مسلسل "زي القمر حتة من القمر، حيث تتحدث عن دور صديقة البطلة التي كانت تدعم صديقتها ضد التنمر التي تتعرض له.

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It’s Show time

يذكر أن its show time برنامج فني متخصص يركز على صناعة الترفيه بمختلف صورها وأشكالها، وكل ما يحيط بها من أمور تجذب الجمهور وتدفعه لمتابعة كل أشكال الفنون.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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