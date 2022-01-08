شبورة مائية تغطى محافظة بورسعيد وإغلاق تام للطرق

جدة - نرمين السيد - وأعلنت إدارة مرور بورسعيد، غلق طريق الخروج من بورسعيد إلى دمياط، نظرا لوجود شبورة كثيفة وانعدام الروية على الطريق وحرصا على سلامة المواطنين.
ومن جانبها أهابت إدارة المرور، بقائدى السيارات القادمين إلى محافظة بورسعيد من المحافظات الأخرى بضرورة توخى الحذر.
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس يشهد شبورة مائية كثيفة قد تصل لحد الضباب على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، مع وجود شوائب عالقة نهارًا على السواحل الشمالية، والوجه البحرى، والقاهرة الكبرى.
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