حازم عمر: عودة منتدى العالم تأكيد على اهتمام القيادة السياسية بالشباب

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن العودة مرة أخرى لمنتدى شباب العالم، يأتى بعد فترة توقف نتيجة الصرف الصحى الذى شهده العالم على مدار الفترة الماضية.





وأوضح عمر خلال لقائه ببرنامج كلام فى السياسية، عبر فضائية إكسترا نيوز، والذى يقدمه الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، من مدينة شرم الشيخ، أن العودة تأتى تأكيد على حرص القيادة السياسية على إشراك الشباب فى القضايا محل اهتمامهم بشكل أساسى، ومن خلال الاستفادة بالخبرات المتنوعة من الشباب سواء فى مصر أو المشاركين من دول أخرى. وأعرب نائب محافظ قنا، عن تفاؤله بأن تكون جلسات مثمرة، ومحل اهتمام وتفاعل من قبل الشباب وبمشاركة صناع القرار فى مصر ومختلف المنظمات الدولية. وعن عمله نائبا لمحافظ قنا، قال عمر أن الاستماع لمشاكل المواطنين هو أو ما قام به بعد أداء اليمين، مشيرا إلى أن أهم شىء فى المحليات هو العمل على متابعة تنفيذ السياسة العامة للدولة.

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