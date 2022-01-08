السفير المصرى فى بولندا يشارك فى احتفالات الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - شارك السفير حاتم تاج الدين، سفير مصر فى وارسو، وأعضاء السفارة فى احتفالات كنيسة القديسين يوحنا المعمدان وأبو سيفين للأقباط الأرثوذكس بوارسو بعيد الميلاد المجيد، حيث نقل السفير المصرى تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الجالية المصرية القبطية فى بولندا بمناسبة عيد الميلاد المجيد.





كما ألقى السفير المصرى كلمة للتهنئة بالعيد أبرز خلالها روح المحبة المتبادلة بين أبناء الوطن، وأعرب عن تمنياته بدوام التوفيق والنجاح لكافة أعضاء الجالية المصرية وأن يُنعِم على مصر الغالية بدوام التقدم والازدهار والاستقرار، كما شملت الكلمة الإشارة إلى جهود السفارة الرامية لتعزيز التواصل مع أبناء الجالية المصرية فى بولندا. كان فى استقبال السفير فى مقر الكنيسة القس "داود أديب سويحه" الذى أعرب عن تقديره لاهتمام السفارة بالمشاركة فى احتفالات الكنيسة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وحرص السفير دومًا على مشاركة الكنيسة فى مختلف الأعياد.

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