/671019/للمرة-الثانية--وقف-حركة-معديات-قناة-السويس-بين-بورسعيد-وبورفؤاد

بالصور..

أكد مصدر مطلع بهيئة قناة السويس ، في تصريح خاص ل"دوت الخليج" ، أنه تم إيقاف مرور المعديات العابرة بين ضفتي القناة ومدينتي بورسعيد وبورفؤاد بسبب وجود شبورة ضبابية كثيفة وانعدام للرؤية، في الوقت الذي مازال يعمل كوبري النصر العائم في مواعيده المحددة.

هذا وقد انتشرت الشبورة الضبابية في كافة انحاء مخافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد، ةتم اغلاق شارع محمد علي احد الشوارع الرئيسية الهامة بالمحافظة، والذي تم تكويره مؤخرا بجعله في اتجاه وحيد وتحويله الي طريق سريع، والذي شهد منذ اعادة تخطيطه العديد من الحوادث بشكل شبه يومي.

وقف حركة معديات قناة السويس بين بورسعيد وبورفؤاد

وأعلنت ادارة مرور بورسعيد ، بأنه تم إغلاق طريق الخروج من بورسعيد الي دمياط نظرا لوجود شبورة كثيفة وانعدام الرؤية علي الطريق وحرصا علي سلامة المواطنين أثناء السفر، كما تهيب ادارة مرور بورسعيد بقائدي السيارات القادمين الي محافظة بورسعيد من المحافظات الاخري بضرورة توخي الحذر وعدم السرعة .

وكما تم إغلاق طريق الخروج من بورسعيد الي الإسماعيلية، وطريق محور ٣٠ يونيو نظرا لوجود الشبورة الكثيفة وانعدام الروية علي الطريق وحرصا علي سلامة المواطنين اثناء السفر .

وانتظمت حركة عبور السفن بالمجرى الملاحي لقناة السويس حتى الآن بصورة طبيعية، ويواصل مينائي شرق وغرب بورسعيد عمليات شحن وتفريغ السفن.

جدير بالذكر أن كوبري النصر العائم يربط بين ضفتي القناة ، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية افتتاحه .

ويعد كوبري النصر العائم أول كوبري للربط بين ضفتي القناة، وهو تجسيد للدور المجتمعي الذي تقوم به هيئة قناة السويس في خدمة المجتمع المدني وأبناء هذا الشعب العظيم.

وتقدر طاقة العبور اليومية على كوبري النصر العائم بنحو 20 ألف مركبة، ما بين سيارات ملاكي أو حمولات حتى 20 طنا، وكذلك عبور 1200 شاحنة حمولة 70 طنا كل يوم.

يبلغ طول الكوبري 421 م، وعرضه 15 م، وعمقه 2،25 م. ويتكون الكوبري من 6 بنتونات عائمة (طول كل بنتون 60 م، وعرضه 15 م، وعمقه 2،25 م): اثنان منها مثبتان في الطرفين الشرقي والغربي، والأربعة الباقية تتحرك حركة مفصلية (اثنان تجاه الشمال واثنان تجاه الجنوب). ويبلغ وزن الكوبري الإجمالي 2600 طن حديد تم إنجازها بعمالة قناة السويس (2500 عامل من عمالة قناة السويس) بخلاف بعض عمالة المقاولين التي تتبع إدارات الشركات المختلفة. وقد بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 100 مليون جنيه.

ويهدف المشروع إلى:

الربط بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد للتخفيف على الشعب البورسعيدي من معاناة الانتقال اليومي بين المدينتين، ودون أي إعاقة لمرور السفن بالمجرى الملاحي لقناة السويس،

الحد من تكدس سيارات النقل بمشروعات شرق بورسعيد، وتقليل زمن العبور وتحسين خدمة نقل البضائع من الشرق إلى الغرب والعكس لصالح الاقتصاد القومي المصري.

إلغاء فترات التوقف والانتظار أمام ضفتي القناة لجميع أنواع المركبات والمشاة، وتنشيط حركة التجارة بين ميناء الغرب وميناء الشرق ببورسعيد والموانئ الأخرى.

توفير الوقود. حيث إن الكوبري يعمل لمدة 20 ساعة متصلة دون استخدام الوقود، وتعادل طاقة الكوبري الاستيعابية طاقة 10 معديات حمولة 320 طنا.

توفير أطقم تشغيل العمالة. حيث تحتاج وردية تشغيله إلى 6 عمال فقط، وكذلك تقليل تكاليف الصيانة. حيث إن الكوبري العائم هو جسر ممتد بالقناة سيظل يعمل لمدة 8 سنوات، ويتم الكشف عليه بالموقع دون الحاجة إلى رفعه على الأحواض أو صيانته.

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