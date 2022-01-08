وفاة شقيق الراحل الحاج محمود العربى

جدة - نرمين السيد - وقال إبراهيم العربى، عبر صفحته بفيس بوك، إنه ستشيع الجنازة اليوم السبت الموافق 8 يناير 2022 بعد صلاة الظهر من مسجد العربى بقرية أبورقبة مركز أشمون محافظة المنوفية.

وأوضح أن العزاء بعد صلاة المغرب فى السرادق المقام بجوار مجمع المعهد الأزهرى بأبورقبة، كما سيقام عزاء مساء يوم الإثنين القادم فى السرادق المقام بمجمع مصانع العربى بقليوب.