انقطاع المياه عن 4 مناطق بالإسكندرية اليوم بسبب الصيانة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة فى بيان لها، أنه يجرى قطع المياه عن مناطق "الدخيلة، القباري، الورديان، العجمي"، لحين انتهاء أعمال الصيانة.
ولفت البيان إلى قطع المياه عن المناطق المذكورة بسبب أعمال الإحلال والتجديد لخط قطر 1000 مم الناقل للمياه من محطة المنشية 1 حتى رافع الدخيلة.
وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.
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