مواعيد مباريات مباريات اليوم السبت.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم السبت، العديد من المواجهات الهامة في دوريات العالم، ومن ابرزها مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويرصد تحيا مصر مواعيد مباريات اليوم: مواعيد مباريات كأس الاتحاد الانجليزي يخوض فريق ميلوول ضد فريق كريستال بالاس الساعة في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً,مساءَ. تقام مباراة ليستر سيتي ضد فريق واتفورد في تمام الساعة 5 مساءً. تشيلسي ضد فر يق تشيسترفيلد في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً. مواعيد مباريات الدوري الإسباني تقام مباراة ليفانتي ضد فريق ريال ماريوكا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 3 مساءً. تقام مباراة ريال سوسييداد ضد فريق سيلتا فيجو في تمام الساعة 5:15 مساءً. يخوض فريق غرناطة ضد فريق برشلونة الساعة في تمام الساعة 7:30 مساءً، عبر قنوات beIN Sports Connect. تقام مباراة ريال مدريد ضد فريق فالنسيا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 10 مساءً، عبر قنوات beIN Sports Connect. مواعيد مباريات الدوري التركي يخوض فريق قاسم باشا مباراه ضد هاتاي سبور والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 3 مساءً. جالاتا سراي ضد فريق جيرسونسبور والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 6 مساءً. مواعيد مباريات الدوري السعودي تقام مباراة فريق ضمك ضد نظيرة النصر الساعة 2:50 مساءً. يخوض فريق الفتح مباراته ضد الرائد في تمام الساعة 4:45 مساءً. يخوض فريق الشباب أمام فريق أبها في تمام الساعة 5 مساءً.

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