/671023/موعد-مباراة-جالاتا-سراي-ضد-جيرسون-سبور-في-الدوري-التركي

يدخل فريق جالاتا سراي اليوم السبت، مباراته ضد فريق جيرسونسبور، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدورلاي التركي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويحتل فريق جالتا سرلااي المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيده 27 نقطة من 19 مباراة بفارق 19 نقطة كاملة عن طرابزون سبور المتصدر، بينما يقع فريق جيرسون في المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة من 19 لقاء.

خسر جالاتا سراي أمام دينزلي سبور بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/6 على ملعب "تورك تيليكوم آرينا" ، ضمن مباريات دور الـ32 من كأس تركيا.

عقد مصطفى محمد

ويأتي عقد مصطفى محمد مع جالاتا سراي التركي، بعد العديد من المفاوضات بين وكيل اللاعب وإدارة النادي، والتي انتهت بإستمرار مصطفى مع الفريق لمدة 4 مواسم.

وكشف النادي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، أن مصطفى محمد سيظل ضمن صفوف ناديه حتى عام 2025.

وانتقل مصطفى محمد لجالاتا سراي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة من الزمالك، ويمتلك النادي التركي بندًا بأحقية الشراء مقابل 4 ملايين دولار.

ونشر خالد الغندور صورة لمصطفى محمد على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكتب عليها : " ربنا يوفقك يا درش انت الامل"، في إشارة منه بأنه سيكون له دور كبير مع منتخب مصر الفترة القادمة في بطولة كأس أمم أفريقيا.