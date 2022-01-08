/671024/موعد-مباراة-برشلونة-وغرناطة--والقنوات-الناقلة

يستضيف فريق غرناطة نظيرة برشلونة في مباراته اليوم السبت، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الفريقين في الدوري

ويحتل برشلونة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، بينما يأتي غرناطة بالمركز الـ13 وله 23 نقطة.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة غرناضة ضد فريق برشلونة عبر قنوات beIN Sports Connect.

نتيجة مباراة برشلونة ضد أوساسونا

انتهت أحداث مباراة برشلونة وأوساسونا بالتعادل الإيجابي، بنتيجة هدفين مقابل هدفين، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

عاد فريق برشلونة بهدف التقدم الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 49 من عمر اللقاء، عن طريق عبد الصمد الزلزولي، من خلال مرور رائع من عثمان ديمبيلي وأرسل كرة مقوسة من يمين منطقة الجزاء لتصل إلى عبد الصمد الزلزولي الذي سدد كرة صاروخية داخل الشباك.

موقف الفريقين في الدوري

جاء فريق أوساسونا بهدف التعادل في المباراة والأخير في اللقاء، في الدقيقة الـ 86 عن طريق كيمي أفيلا، من خلال كرة مقوسة من ركلة ركنية من الطرف الأيسر لصالح أوساسونا شتتها الدفاع لتصل إلى كيمي أفيلا على حدود منطقة الجزاء سدد كرة صاروخية سكنت شباك حارس مرمى برشلونة.

صفقة جديدة

ووقع توريس على عقوده الرسمية مع برشلونة صباح الإثنين الماضي المتضي في حضور رئيس النادي، خوان لابورتا، حتى يونيو 2027 براتب سنوي قيمته 5.5 مليون يورو بعد موافقة اللاعب على تخفيضه.