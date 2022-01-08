/671025/تعرف-على-موعد-مباراة-ريال-مدريد-وفالنسيا-في-الدوري-الإسباني

يدخل فريق ريال مدريد مباراته الليلة ضد فريق فالنسيا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، على ملعب "سانتياجو برنابيو"،وذلك ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني للموسم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الفريقين في الدوري

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، لبنما يقع فريق فالنسيا بالمركز التاسع برصيد 28 نقطة.

نتيجة مباراة ريال مدريد

حقق خيتافي الفوز على نظيره ريال مدريد بنتيجة 1/0 على ملعب "ألفونسو بيريز"، ضمن مباريات الأسبوع الـ20 من الدوري الإسباني.

وأضاع ريال مدريد أكثر من فرصة للتعادل، ولكن تألق حارس ومدافعي خيتافي بشكل كبير وحافظةا على نظافة مرماهم، وسجل إنيس أونال هدف خيتافي في الدقيقة 9 بعد خطأ قاتل من إدوارد ميندي الذي تباطئ في الكرة وهو أخر لاعب قبل المرمى.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 46 نقطة، من أصل 19 مباراة، حقق من خلالها الفريق الملكي الفوز في 14 مباراة، وتعادل في أربع لقاءات وخسر مباراة، وسجل فيها ريال 41 هدف، وتلقت شباكة 16 هدف.

نتيجة مباراة ريال مدريد واتليتيكو بيلباو

حقق ريال مدريد الفوز على نظيره أتليتك بيلباو، بنتيجة 2/1 على ملعب "سان ماميس"، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من الدوري الإسباني.

وقدم لاعبوا ريال مدريد مباراة جيده خارج ملعبه، في ظل الدوافع الكبيرة التي كانت عند أتليتك بيلباو الذي كان يريد تحقيق الفوز على ملعبه ووسط جماهيره.

وأحرز أهداف ريال النجم كريم بنزيما في الدقيقتين 4 و7 ، بينما أحرز سانسيت هدف أتليتك بيلباو الوحيد في الدقيقة 10 من عمر اللقاء، وحاول أن يتعادل ولكن لاعبو الملكي حافظوا على النتيجة وخرجوا فائزين من اللقاء.